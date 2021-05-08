РИАМО - 8 мая. Следователи устанавливают обстоятельства падения годовалого ребенка из окна шестого этажа дома на улице Маршала Неделина в столице, начата доследственная проверка сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Пострадавшего мальчика незамедлительно доставили в медучреждение города.

«Установлено, что ребенок 2020 года рождения проживает в многодетной семье, в момент падения в квартире находилась мама», - отметила Иванова.

Специалисты выполняют необходимые проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин данного ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также проверку по данному инциденту проводит столичная прокуратура.