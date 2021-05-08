РИАМО - 8 мая. На маршруты на северо-западе Москвы запустили первые односекционные трамваи, в составах есть USB-разъемы, система климат-контроля и медиаэкраны, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Трамваи — это самый экологичный и эффективный наземный транспорт. В час они перевозят почти в три раза больше пассажиров, чем автобусы. По поручению мэра мы будем развивать трамвайную сеть Москвы, чтобы трамвай стал таким же максимально надежным, как и мосметро», - отметил заммэра города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в столице полностью меняют технологии ремонта трамвайной инфраструктуры, чтобы больше не останавливать движение и ремонтировать ее незаметно для пассажиров и горожан.

«Мы повышаем и комфорт поездок, закупаем новый подвижной состав — впервые в Москве поехали современные низкопольные односекционные вагоны, удобные для всех пассажиров», — добавил Ликсутов.

Один вагон нового трамвая вмещает 110 пассажиров.

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