РИАМО - 8 мая. На маршруты на северо-западе Москвы запустили первые односекционные трамваи, в составах есть USB-разъемы, система климат-контроля и медиаэкраны, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Он уточнил, что в столице полностью меняют технологии ремонта трамвайной инфраструктуры, чтобы больше не останавливать движение и ремонтировать ее незаметно для пассажиров и горожан.
«Мы повышаем и комфорт поездок, закупаем новый подвижной состав — впервые в Москве поехали современные низкопольные односекционные вагоны, удобные для всех пассажиров», — добавил Ликсутов.
Один вагон нового трамвая вмещает 110 пассажиров.
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