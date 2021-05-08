РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Жители подмосковного Подольска возложили цветы к памятнику Подольским курсантам, церемония прошла на улице Кирова, сообщается в группе комитета по делам молодежи городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В преддверии Дня Победы прошло торжественное возложение венков, гирлянд Славы и цветов к памятнику.

Горожане почтили память погибших защитников страны в годы Великой Отечественной войны.

В торжественном возложении цветов приняли участие глава городского округа Николай Пестов, заместители главы, председатель комитета по делам молодежи, руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Иван Литвяков, общественные организации, волонтеры, школьники и юнармейцы.

Памятник Подольским курсантам на улице Кирова открыли 7 мая 1975 года.