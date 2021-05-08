РИАМО - 8 мая. К вечеру 9 мая в небе над столицей рассеется облачность, дождя не прогнозируется, москвичи смогут увидеть праздничный салют, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ближе к вечеру 9 мая циклон из столицы будет уходить на восток, на погоду в городе начнет оказывать влияние периферия антициклона.

«Осадки прекратятся (последние капли дождя - не позже 15:00), а после 18:00-20:00 в тучах появятся устойчивые «окна», а к моменту праздничного фейерверка облачность и вовсе рассеется, а значит, Россия и весь мир смогут увидеть грандиозный салют в честь Дня Победы», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что днем 9 мая в мегаполисе будет плюс 11 – плюс 13 градусов, вечером посвежеет до плюс 6 – плюс 8.

Ранее синоптик сообщил, что авиационная часть парада Победы в городе может быть отменена из-за сложных метеоусловий, дождь может прекратиться, только если облака будут разгонять.

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из 16 точек на территории Москвы салютный дивизион Западного военного округа запустит праздничный артиллерийский салют.