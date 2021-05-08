РИАМО - 8 мая. Для запуска праздничных фейерверков в честь Дня Победы в Московской области подготовлено 127 площадок, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

На майских праздниках ГУ МЧС России по региону и подчиненные подразделения работают в режиме повышенной готовности.

Так, в Балашихе для запуска фейерверков подготовили стадионы «Керамик» и «Строитель», футбольное поле в микрорайоне Заря, территорию горнолыжного комплекса «Лисья гора», парк «Пехорка», спорткомплекс «Орион».

В Домодедове для этих целей подготовили территорию напротив площади 30-летия Победы, в Егорьевске – Советскую площадь, в Клину – площадь перед Ледовым дворцом, в Пушкине – набережную реки Серебрянки.

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