РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 мая. В подмосковном Дзержинском труженики тыла и дети войны получили продовольственные наборы в подарок, написал в своем Instagram-аккаунте и.о. главы городского округа Дзержинский Сергей Будкин.

У председателя Гражданского комитета России Артура Шлыкова вместе с коллегой Владимиром Саксоновым и руководителем местного отделения общероссийской организации «Офицеры России» Владимиром Гуришкиным существует традиция – накануне праздника посещать членов Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда и правоохранительных органов. Так было и в этом году.

«Общественники пришли в гости к старшему поколению не с пустыми руками, передали продовольственные наборы труженикам тыла, а также особой категории «Дети войны». Накрыли стол, разговаривали за чашкой чая», - написал Будкин.

Председатель Совета ветеранов Владимир Мельников поблагодарил гостей за подарки и заботу о людях старшего поколения.