РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске оплатили обследование тяжелобольному подростку в исследовательским центре, сообщается в группе сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Георгиевское сестричество милосердия Подольска продолжает помогать 14-летнему подольчанину Илье Кулагину. Ему сделали пересадку костного мозга, но сейчас мальчик находится в длительной ремиссии.

Серьезная химиотерапия помогла вылечить рак, но, к сожалению, нанесла вред внутренним органам. Ему необходима постоянная поддерживающая терапия и регулярные обследования, большинство из которых не входят в полис ОМС и делаются платно. Кроме того, ему нужно покупать лекарства.

В этот раз сестричество оплатило мальчику прием врача-специалиста в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, где он постоянно обследуется. Также была оплачена сдача необходимых анализов для обследования почек. По результатам анализов Илье назначено лекарство.