РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мая. В подмосковных Люберцах проходит открытый кубок городского округа по ушу-саньда «Наследники Победы», в нем участвуют свыше 150 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В субботу во Дворце спорта «Триумф» начался открытый кубок городского округа по ушу-саньда «Наследники Победы». Участников турнира поприветствовал ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Карпович.

Как отметил глава муниципалитета Владимир Ружицкий, участие в чемпионате принимают более 150 человек из Москвы, Подмосковья, Калужской, Ярославской и Костромской областей.

«Сегодня честь нашего округа защищают 15 люберчан. Желаю всем участникам состязаний удачи! Посвятите свои победы ваши близким и родным, воевавшим на фронтах Великой Отечественной! Ведь вы – наследники настоящих героев! С наступающим праздником!» - сказал Ружицкий.