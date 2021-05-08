РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Юные помощники армии и флота молодежного центра Подольска прошли обучение по навыкам пожарно-прикладного спорта на стадионе МЧС, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Сбор прошел 5 мая на базе учебного центра МЧС России в микрорайоне Кутузово. Занятия прошли на стадионе МЧС и включали в себя отработку практических навыков этапов пожарно-прикладного спорта.

Главной целью занятий стало воспитание у подрастающего поколения патриотических чувств, позитивного отношения к военной службе и ценностного отношения к своему Отечеству.