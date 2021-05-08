РИАМО - 8 мая. Годовалый ребенок упал из окна квартиры на шестом этаже дома на западе столицы, малыша госпитализировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, в субботу мальчик, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна. ЧП произошло в доме на улице Маршала Неделина.

Столичная прокуратура начала по данному факту проверку. В ходе нее дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а еще действиям родителей по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей.

В данной семье проживает еще шесть детей. Жилищно-бытовые условия детей организованы ненадлежащим образом.

Прокуратура города проконтролирует соблюдение прав и законных интересов детей.

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