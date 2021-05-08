РИАМО - 8 мая. В преддверии Дня Победы председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Реутова Станислав Каторов поздравили ветерана Великой Отечественной войны Павла Гавриловича Комкова с наступающим Днем Победы, для него устроили концерт. Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

Комков родился 24 января 1927 года. В ноябре 1944 года в 17 лет его призвали во внутренние войска НКВД СССР. Сначала три месяца он обучался, потом юношу распределили в автоматную роту 137-го стрелкового полка в Утене (город в Литве). Он воевал 6,5 лет в Литве с «лесными братьями», сражавшимися на стороне фашистов. Демобилизовался Комков в апреле 1951 года.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией».

Соблюдая все необходимые санитарные меры Брынцалов и Каторов вручили ветерану подарки и поблагодарили его за подвиги.

«Несмотря на то, что пандемия повлияла на проведение торжественных мероприятий, важно поздравить каждого ветерана. Это замечательно, что мы можем видеться, общаться, перенимать опыт и, конечно, помогать и всеми силами продлевать жизнь наших защитников», – сказал Брынцалов.

Во дворе дома Комкова в рамках акции «Парад у дома ветерана» был проведен персональный праздничный концерт.

«Военный оркестр сыграл для него и его соседей известные фронтовые марши. Еще один подарок – современный холодильник – доставили ему накануне вместе с представителями бизнеса – ООО «Коррус-Техникс». Ни один из проживающих в городе ветеранов войны и тружеников тыла не останется без нашего внимания в эти праздничные дни», - подчеркнул Каторов.