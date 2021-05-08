РИАМО - 8 мая. В субботу днем в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском задержали и отменили 26 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали шесть рейсов, еще пять отменили. В Домодедове восемь рейсов задержано, еще два отменили. В Шереметьеве задержан один рейс, два отменены.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задержан один рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.