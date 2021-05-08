РИАМО - 8 мая. На канатной дороге на Воробьевых горах в столице 30 пар одновременно поженились, возможно, они установили новый рекорд России, сообщили РИАМО в пресс-службе Московской канатной дороги.

«8 мая 30 пар заключили брак единовременно в кабинках Московской канатной дороги», - сказали в пресс-службе.

На канатной дороге планируют установить рекорд России по количеству одновременно поженившихся на фуникулере пар. В настоящее время специалисты ожидают решение от судьи Книги рекордов Гиннесса из Лондона.

Пары поженились накануне Красной горки. Дни перед этим праздником считаются благоприятными для создания семьи.