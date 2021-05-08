РИАМО - 8 мая. В этом году в Московской области диспансеризацию прошли 96% ветеранов Великой Отечественной войны, ее проводят каждый год, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Забота о здоровье начинается с контроля за его состоянием. Ежегодно наши медицинские специалисты проводят диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны. По результатам обследования врачи назначают необходимое лечение и дают рекомендации», - сказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что при необходимости медики направляют ветеранов на более углубленную диагностику.

Пройти диспансеризацию и профилактический медосмотр в регионе могут жители старше 18 лет. Результаты прохождения диспансеризации можно получить в личном кабинете на портале госуслуг.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону «122», а также в поликлинике или через портал госуслуг.