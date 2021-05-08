РИАМО - 8 мая. 95% опрошенных жителей страны считают День Победы главным праздником, так как он касается почти каждой семьи, сообщают «Известия».

Исследование сервиса SuperJob, показало, что 9 Мая обошло по важности Новый год и другие праздники.

«День Победы — главный праздник для россиян: положительно оценивают его рекордные 95% опрошенных, в том числе 81% — однозначно положительно, а 14% — скорее положительно», - говорится в сообщении.

Россияне считают, что День Победы – это объединяющий праздник, так как почти каждая семья внесла свой вклад в разгром фашистов.

Вторым по значимости праздником граждане России назвали Новый год (94% опрошенных). А на третьем указали свой день рождения (92%).

День Победы отмечают 9 мая. В 2021 году празднуется 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.