РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович вручил подарки ветерану Великой Отечественной войны из Подольска Дмитрию Белоголовскому ко Дню Победы, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максимович.

В преддверии Дня Победы Павел Максимович совместно с заместителем главы городского округа Александром Скобенниковым и волонтерами поздравил ветерана Дмитрия Белоголовского с наступающим праздником.

«Сказали слова благодарности герою за свободу, мужество и отвагу и вручили цветы и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы муниципалитета Николая Пестова и Московской областной думы», - отметил Максимович.

В текущем году празднуется 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.