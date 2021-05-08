РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Подольская спортсменка Наталья Жданова завоевала две медали в первенстве и открытых соревнованиях по конкуру, сообщается в группе «Конноспортивный клуб «Фаворит» городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Команда спортшколы олимпийского резерва «Фаворит» Подольска с 1 по 3 мая участвовала в первенстве Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру и в открытых соревнованиях на призы КСК «Отрада» по конкуру.

Так, 2 мая на маршруте 115 сантиметров второе место завоевала Наталья Жданова на Буржуе. 3 мая на маршруте 120 сантиметров Жданова также одержала победу.

В составе подолькой команды были: Анастасия Тен на Каракезе, Варвара Хлапова на Кедре, Варвара Деева на Кедре, Мария Диденкова на Буржуе, Наталья Жданова на Буржуе.