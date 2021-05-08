РИАМО - 8 мая. На территории Подмосковья объявлено экстренное предупреждение до 9 часов 9 мая из-за сильного дождя и усиления южного ветра с порывами до 16 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве напомнили, что во время непогоды нельзя парковать машину около деревьев или слабо укрепленных конструкций. Также нужно избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

А при нахождении на улице следует обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

При сильном дожде рекомендуют воздержаться от поездок по городу и по возможности нужно оставаться в квартире или на работе.

При ливне нужно укрываться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.