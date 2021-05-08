РИАМО - 8 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что из-за дождя и облачности могут произойти изменения в воздушной части парада Победы на Красной площади. Об этом пишет РИА Новости.

В Москве в субботу идет непрерывный дождь. Он может попасть в пятерку самых сильных за последние 70 лет. Ожидается, что осадки будут идти до утра 9 мая. Также прогнозируют усиление ветра с порывами до 16 м/с.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что для прохождения авиаэкипажей над Красной площадью необходимы простые метеоусловия, должен быть визуальный контакт между воздушными судами. А групповой полет в облаках запрещен.

Он сообщил, что утром в День Победы в мегаполисе будет пасмурно, дождь станет постепенно ослабевать и может прекратиться на период парада только из-за разгона облаков. Но рассеивать облака в таких погодных условиях будет чрезвычайно сложно.