РИАМО - 8 мая. Жителей столицы попросили реагировать на скопления воды во время дождя и информировать об этом соответствующие инстанции. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В Москве в субботу идет непрерывный дождь. Он может попасть в пятерку самых сильных за последние 70 лет. Ожидается, что осадки будут идти до утра 9 мая. Также прогнозируют усиление ветра с порывами до 16 м/с.

Так, если скопление воды образовалось около дома, то нужно сообщить в управу района, префектуру района, в объединение административно-технических инспекций: +7 (499) 264-96-81, в единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53 или на портал gorod.mos.ru.

Если вода скопилась на дорогах или во дворах, то нужно сообщить в ГУП «Мосводосток»: +7 (495) 657-87-03, а если в подземных переходах, то – в ГБУ «Гормост»: +7 (495) 632-58-46.

Также водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.

В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток».

Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.