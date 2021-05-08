РИАМО - 8 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым посетил ветерана Александра Григорьевича Золотова и поздравил его с наступающим Днем Победы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Золотов защищал столицу, участвовал в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции, принимал участие в освобождении от захватчиков в нескольких городах Польши. После окончания войны продолжил военную службу.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине» III степени и 20 медалями.

На сегодняшний день ветеран принимает участие в общественной деятельности, занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Соблюдая все необходимые меры безопасности, Брынцалов и Юров вручили ветерану подарки и поблагодарили за подвиги. А возле дома Золотова была подготовлена персональная праздничная программа с исполнением песен военных лет.

«Наши встречи стали уже доброй традицией. В прошлом году, несмотря на пандемию, мне также удалось лично поздравить Александра Золотова с Днем Победы. Затем, уже в сентябре я поздравлял его с 99-летием. В этом году Александр Григорьевич отметит свое 100-летие», - сказал Брынцалов.

Он пожелал ветерану крепкого здоровья.