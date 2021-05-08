РИАМО - 8 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с победой в конкурсе «Воспитатель года» Татьяну Аникееву из детского сада школы №1980.

Победительница с детства мечтала работать с детьми. Она не только помогает малышам познавать мир, но и сама учится у детей.

«Спасибо всем участникам конкурса за любовь к этой сложной, но интересной профессии. Дети дают много тепла тому, кто о них заботится. Желаю всем воспитателям здоровья и успехов!» - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Воспитатель года» в столице как самостоятельный конкурс проводится второй год подряд. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось в пять раз.