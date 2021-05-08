РИАМО - 8 мая. Работники «Мособлпожспаса» спасли беременную корову, свалившуюся в яму 7 мая в деревне Субботино городского округа Павловский Посад, сообщает пресс-служба ведомства.

К спасателям обратились за помощью работники фермы, они не могли своими силами освободить животное.

«Технику для спасения к этому месту подогнать не было возможно, нам пришлось вместе с работниками фермы с помощью пожарных рукавов обвязать корову и, стараясь не причинить ей вреда, потихоньку вытаскивать из ямы», - сказал старший смены Михаил Лыков.

На операцию по спасению коровы ушло около часа. Но благодаря усилиям спасателей и фермеров животное было спасено и передано ветеринару для осмотра.