РИАМО - 8 мая. На территории Москвы с 14:30 субботы до 09:00 часов 9 мая прогнозируются дождь, усиление ветра с порывами до 16 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.
Водителям посоветовали снизить скорость движения на дороге и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, также следует избегать внезапных для других участников движения маневров – обгонов, перестроений, опережений.
Кроме того, парковать машину рекомендовали вдали от деревьев.
Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями.
При движении по краю проезжей части пешеходам следует обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
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