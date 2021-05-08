РИАМО - 8 мая. На территории Москвы с 14:30 субботы до 09:00 часов 9 мая прогнозируются дождь, усиление ветра с порывами до 16 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Водителям посоветовали снизить скорость движения на дороге и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, также следует избегать внезапных для других участников движения маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Кроме того, парковать машину рекомендовали вдали от деревьев.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями.

При движении по краю проезжей части пешеходам следует обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Прогноз погоды на май: вернется ли в Москву тепло>>