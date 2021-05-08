РИАМО - 8 мая. Торжественный молебен отслужили в Главном храме Вооруженных Сил России в подмосковной Кубинке в преддверии Дня Победы, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Служение провел викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий.

8 мая – день подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. А 9 мая в парке «Патриот» будут транслировать парад Победы.

С 18:30 до 22:00 в честь праздника 9 мая в парке пройдет большой концерт.

В этом году празднуется 76-я годовщина Победы.