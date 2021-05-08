РИАМО - 8 мая. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте пожара в Мытища, в котором погибли пять человек, они проводят осмотр с применением криминалистической техники, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Также специалисты продолжают проводить допросы и иные следственные действия, которые направлены на установление причин и условий, приведших к гибели людей.

Предварительно было установлено, что помещение, в котором произошел пожар, находилось в аренде у одного из погибших, там мужчина вместе с отцом производил сварочные работы по переоборудованию машин.

7 мая в ходе работ по неустановленной причине произошел хлопок внутри помещения, затем оно загорелось. После тушения огня были обнаружены тела пяти мужчин. Один пострадавший доставлен в Королевскую городскую больницу. Рано утром в субботу пожар был локализован и к осмотру места приступили следователи.

Специалисты на сегодняшний день допросили очевидцев, арендаторов, инспекторов МЧС, изъяли договор аренды помещения, сервер с видеозаписями.

Ранее по факту пожара возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».