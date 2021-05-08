РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Активисты подмосковного Подольска привели в порядок могилу партизана Михаила Жемчужина, там убрали сухую траву, покрасили ограждение, сообщил депутат городского округа Максим Круглов.

В Подольске продолжаются мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Так, после митинга на Красной горке активисты посетили и осмотрели захоронения советских воинов на местном кладбище. За некоторыми из них некому ухаживать и они нуждаются в облагораживании.

7 мая Максим Круглов совместно с членами городской Общественной палаты, общественной организации «Волонтеры Победы» и сотрудниками магазина «Леруа Мерлен» приводили в порядок могилу партизана Михаила Жемчужина.

«Мы убрали сухую траву, ветки, очистили памятник и дорожки, покрасили ограждения. Жемчужин родился в 1923 году в селе Тастак в Казахстане. По национальности белорус. С 24 июня 1942 года находился в партизанской бригаде имени Ворошилова. Он был награжден орденом Красной Звезды и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени»,- написал Круглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что фронтовики были практически в каждой семье, а потому облагораживание воинских могил можно назвать общим делом, делом народной памяти.