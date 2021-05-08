РИАМО - 8 мая. Воздушная часть парада Победы в столице может быть отменена из-за сложных метеоусловий, дождь может прекратиться, только если облака в городе будут разгонять, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что для прохождения авиаэкипажей над Красной площадью необходимы простые метеоусловия, должен быть визуальный контакт между воздушными судами. А групповой полет в облаках запрещен.

«При сложной погоде могут запустить только ведущие группы, то есть по одному борту от группы, но на проходе облачность должна быть все равно не ниже 300-400 м», - отметил Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, утром в День Победы в мегаполисе будет пасмурно, дождь станет постепенно ослабевать и может прекратиться на период парада только из-за разгона облаков. Но рассеивать облака в таких погодных условиях будет чрезвычайно сложно.

«Что касается авиационного прогноза, то предстоящей ночью (в 03:00) нижняя кромка облачности понизится 150-200 м, местами «провисания» могут достигать 100-150 м. Видимость 3-4 км, кратковременно с ухудшением до 1,5 км. Утром (в 09:00) нижняя граница 10 бальной (сплошной) многослойной облачности будет колебаться от 200 до 400 м», - добавил синоптик.

Он отметил, что видимость при дожде может снизится до 2-3 км.

По его словам, зрителям, которые планируют посмотреть парад Победы, следует одеваться теплее, температура будет плюс 6-8 градусов, но из-за высокой влажности и северо-западного ветра она будет казаться на 3 градуса холоднее.

Парад Победы традиционно проводится на Красной площади столицы 9 мая. В этом году празднуется 76-я годовщина Победы.