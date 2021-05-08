РИАМО - 8 мая. Психолог, психотерапевт Светлана Морозова посоветовала не перегружать себя после длительных праздников и начать готовиться к рабочим будням за пару дней до них, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, выход из майских праздников будет комфортным, если не устраивать себе обширную программу на выходных и во всем знать меру.

«Часто мы не рассчитываем своих сил и разочаровываемся от того, что не успели отдохнуть. Очень легко перегрузить себя впечатлениями, поэтому здесь важен баланс. Нужно понимать, сколько впечатлений (пусть даже положительных) мы можем «переварить», — отметила психолог.

Специалист посоветовала также составить рабочий план на первые дни после длительных праздников. Сначала рекомендуется соблюдать сбалансированный режим труда, при котором соотношение работы и отдыха примерно одинаково.

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