РИАМО - 8 мая. Психолог, психотерапевт Светлана Морозова посоветовала не перегружать себя после длительных праздников и начать готовиться к рабочим будням за пару дней до них, сообщает «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, выход из майских праздников будет комфортным, если не устраивать себе обширную программу на выходных и во всем знать меру.
Специалист посоветовала также составить рабочий план на первые дни после длительных праздников. Сначала рекомендуется соблюдать сбалансированный режим труда, при котором соотношение работы и отдыха примерно одинаково.
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