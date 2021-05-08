РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В парке Талалихина подмосковного Подольска отменили праздничные мероприятия в субботу из-за дождя, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В субботу в парке Талалихина были запланированы праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Так, должны были пройти различные мастер-классы, концертная программа и пробежка.

Мероприятия, запланированные на субботу в парке, отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Руководство парка приносит извинения за неудобства.