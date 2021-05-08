РИАМО - 8 мая. В ночь на 9 мая на западе, северо-западе, севере и северо-востоке Подмосковья, а также в столице может пойти мокрый снег, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в субботу в столице выпадет до 28 мм осадков, а в ночь на 9 мая – еще до 6-7 мм, что в сумме составит 68% от месячной нормы осадков.

«С 03:00 до 06:00 9 мая есть небольшая вероятность того, что в отдельных районах запада, северо-запада, севера и северо-востока Подмосковья вместе с дождем с облаков местами может <...> с 30% вероятностью срываться даже мокрый снег», - отметил Тишковец на своей странице в Instagram.

Кроме того, также есть 10% вероятность, что снег выпадет предстоящей ночью и в Москве.

Ночью температура воздуха в Москве составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, в Подмосковье - от плюс 2 до плюс 7 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

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