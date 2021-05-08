РИАМО - 8 мая. Уличные выставки «Москва победная» начали работать на Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

До 31 мая на них представлены истории ветеранов, фотографии праздничной столицы 1945 года, газетные вырезки.

«850 тыс. москвичей воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Более 374 тыс. не вернулись с полей сражений. Война стала тяжелейшим испытанием для советских людей, принесла слишком много горя и утрат. И забыть обо всем этом сейчас — настоящее преступление», — отметил начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

В 1945 году в ночь на 9 мая в 02:10 сообщили о победе в войне. По всему городу сразу же поднялась волна ликования. Горожане будили соседей, выходили во дворы, на улицы.

Участник обороны столицы Петр Усов застал новость о Победе в Москве.

«За окном раздался грохот разорвавшегося снаряда и… вспышка! Метнулся к окну, промелькнула мысль: немцы ведь далеко, такого не может быть! А с улицы громко стали доносится крики «Ура»! Все стали обниматься и кричать: «Победа!» Не надевая верхней одежды, выбежали на улицу. Улицы гудели, слышались песни, крики «Ура». Толпа двинула к Парку Горького», - рассказал Усов.

Он уточнил, что в этот день все друг друга обнимали и целовали. Среди праздновавших было великое единение.

Мария Закрочинская, которая в 1945 году еще училась в школе, рассказала, что о победе в войне узнала ночью. Тогда в окно квартиры постучали и закричали: «Победа». Все жильцы сразу проснулись и побежали на улицу. Она отметила, что плакала только ее бабушка, у которой без вести пропал младший сын, ушедший на войну добровольцем.

На сегодняшний день в мегаполисе проживает 37 351 ветеран Великой Отечественной войны, из них — 709 инвалидов ВОВ, 3386 участников ВОВ, а также 31 076 тружеников тыла, 2180 жителей блокадного Ленинграда.

«Москва постоянно заботится о ветеранах: ни одна просьба или потребность не остается без внимания. Это искренняя благодарность города и москвичей за мирное небо и свободу, которые завоеваны дорогой ценой», — сказал глава департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

Он уточнил, что люди, которые прошли войну, знают, что главное в жизни, а еще они помнят каким великим был День Победы в истории столицы.

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