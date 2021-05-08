РИАМО - 8 мая. Уличные выставки «Москва победная» начали работать на Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
До 31 мая на них представлены истории ветеранов, фотографии праздничной столицы 1945 года, газетные вырезки.
В 1945 году в ночь на 9 мая в 02:10 сообщили о победе в войне. По всему городу сразу же поднялась волна ликования. Горожане будили соседей, выходили во дворы, на улицы.
Участник обороны столицы Петр Усов застал новость о Победе в Москве.
«За окном раздался грохот разорвавшегося снаряда и… вспышка! Метнулся к окну, промелькнула мысль: немцы ведь далеко, такого не может быть! А с улицы громко стали доносится крики «Ура»! Все стали обниматься и кричать: «Победа!» Не надевая верхней одежды, выбежали на улицу. Улицы гудели, слышались песни, крики «Ура». Толпа двинула к Парку Горького», - рассказал Усов.
Он уточнил, что в этот день все друг друга обнимали и целовали. Среди праздновавших было великое единение.
Мария Закрочинская, которая в 1945 году еще училась в школе, рассказала, что о победе в войне узнала ночью. Тогда в окно квартиры постучали и закричали: «Победа». Все жильцы сразу проснулись и побежали на улицу. Она отметила, что плакала только ее бабушка, у которой без вести пропал младший сын, ушедший на войну добровольцем.
На сегодняшний день в мегаполисе проживает 37 351 ветеран Великой Отечественной войны, из них — 709 инвалидов ВОВ, 3386 участников ВОВ, а также 31 076 тружеников тыла, 2180 жителей блокадного Ленинграда.
Он уточнил, что люди, которые прошли войну, знают, что главное в жизни, а еще они помнят каким великим был День Победы в истории столицы.
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