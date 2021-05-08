РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 мая. Для юных жителей Дзержинского на стадионе «Орбита» провели спортивные соревнования, приуроченные ко Дню Победы, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Сергей Будкин.

«Воспитанники отделений плавания, вольной борьбы и лыжных гонок бежали эстафету с препятствиями, а баскетболисты 2009 года рождения боролись в турнире по стритболу», - написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, после разминки спортсмены вышли на тартановые беговые дорожки.

«Их ждали восемь этапов эстафеты. Выделять победителей организаторы не стали: каждый участник получил сладкий приз. Одна из участниц эстафеты Виктория Ковалева рассказала, что посвятила выступление памяти прадеда по линии отца Александра Евстегнеева. Он был разведчиком», - отметил исполняющий обязанности главы округа.



Он добавил, что праздник продолжился турниром по стритболу среди команд 2009 года рождения, в котором победу одержала первая команда «Орбиты». Вторыми стали гости из лыткаринского «Кристалла». Тройку призеров замкнул второй состав «Орбиты».