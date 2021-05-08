РИАМО - 8 мая. Правоохранители задержали четверых человек, которые пытались выйти на проезжую часть во время репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.

По данному факту назначена доследственная проверка.

Задержанные пытались выйти на проезжую часть Звенигородского шоссе, когда по нему ехала военная техника. Среди задержанных есть один несовершеннолетний.

Перед попыткой помешать репетиции они взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части.

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве 7 мая.

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