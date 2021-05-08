РИАМО - 8 мая. До конца 2022 года в Москве на Воробьевых горах заработает эскалаторная галерея, которую ежедневно будут посещать до 10 тыс. человек, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Мы не просто воссоздадим уникальный объект (эскалаторную галерею - ред.) в том виде, в котором он задумывался, но вернем ему важную транспортную функцию. Завершить проект рассчитываем до конца 2022 года», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что каждый день эскалаторной галереей будут пользоваться до 10 тыс. человек.

Галерея с эскалатором длиной 90 метров работала в районе южного выхода станции метро «Ленинские горы» (сейчас «Воробьевы горы»). Она пришла в аварийное состояние к началу 1980 года из-за оползней и смещения горных пород на склоне.

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