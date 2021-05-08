РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Торжественную линейку провели 7 мая в гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск в преддверии Дня Победы. Об этом сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Вместе со школьниками в ней приняли участие представители администрации округа, члены совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, депутаты и многие другие.

Церемония началась с внесения знамени и штандарта гимназии имени Подольских курсантов, копий исторических знамен Подольского пехотного и артиллерийского училищ. С приветственным словом к собравшимся обратился участник Великой Отечественной войны Алексей Кузнецов, который в начале мая отметил свой 96-й день рождения.

Кузнецов рассказал о том, какой ценой была завоевана победа и пожелал всем участникам быть патриотами России, любить ее, уметь защищать и сохранять мирное небо над страной.