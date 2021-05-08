РИАМО - 8 мая. 920 км на 465 дорогах Подмосковья привели в порядок в рамках подготовки инфраструктуры к празднованию 76-й годовщины Победы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В порядок привели подъездные пути к памятникам, мемориальным комплексам, обелискам, братским могилам, аллеям славы, а также центральные улицы городов региона, где пройдут праздничные мероприятия.

«Наибольший объем выполнили в Раменском и Наро-Фоминском округах. В ходе работ было задействованы более 790 единиц техники и 1,5 тыс. дорожных рабочих. Они выполнили ямочный ремонт, провели очистку покрытия от пыли и грязи, окраску и мойку дорожных знаков, бортового камня и автопавильонов», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Рабочие нанесли свыше 290 км разметки, из них — 172 км на пешеходных переходах. Кроме того, покрасили более 3,8 тыс. автопавильонов, отмыли свыше 7,2 тыс. остановок, порядка 17,4 тыс. км проезжей части и 1,6 тыс. км дорожных ограждений.

А также убрали смет из прибордюрной части протяженностью почти 4 тыс. км, очистили около 5 тыс. км тротуаров и окрасили более 109 тыс. км бортового камня.

Еще в порядок привели въездные стелы, расположенные на региональной сети дорог Подмосковья в 19 городских округах: 26 объектов отмыли, покрасили, провели замену поврежденных элементов и очистили прилегающую территорию.