РИАМО - 8 мая. В Московской области отопительный сезон вступил в завершающую стадию, отопление в регионе начнут отключать после майских праздников, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В соответствии с постановлением правительства России от 6 мая 2011 №354 глава муниципалитета имеет право завершить отопительный сезон на централизованных системах, если прошло пять дней подряд со среднесуточной температурой плюс 8 градусов и выше.

В Московской области, по прогнозу, такая температура установится не раньше 11 мая. На сегодняшний день в регионе отмечаются неблагоприятные погодные условия, отопительный период продолжается.

Запуск отопления прошлой осенью начался 18 сентября на объектах соцсферы Московской области, а 21 сентября – в жилых домах.

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