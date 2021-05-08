РИАМО - 8 мая. Правительство Московской области и «Яндекс» подготовили в подарок для участников Великой Отечественной войны из Подмосковья бесплатные поездки на такси, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

С 7 по 9 мая ветераны и инвалиды ВОВ, которые зарегистрированы в Подмосковье, смогут свободно ездить на такси по всей области и столице. Они могут поехать в медучреждения, органы соцзащиты, на дачу или другое место.

На такси можно отправиться с сопровождающими или родственниками. Количество поездок не ограничено, но их общий лимит за три дня не должен превышать 1,5 тыс. рублей.

Для заказа бесплатного такси участнику ВОВ или его представителю следует обратиться в колл-центр по телефону «122», набрать добавочный номер 6. Затем назвать фамилию, имя, отчество и год рождения. Ветеран должен быть в списке органов соцзащиты Подмосковья.

После оформления заказа на мобильный телефон придет сообщение с госномером, маркой и цветом машины такси.

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