РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мая. В преддверии дачного сезона жителям и гостям Люберец напомнили правила перевозки домашних питомцев в автобусах «Мострансавто», бесплатно можно провозить cобак карликовых пород на руках или в составе ручной клади, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Также бесплатно можно провезти cобак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров. На животном должен быть намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак. Других питомцев, в том числе птиц, следует перевозить в специальных клетках, сумках, переносках или контейнерах.

Главное, чтобы габариты ручной клади суммарно не превышали 120 см в длину, ширину и высоту.

За собак больших и средних размеров следует платить, также их необходимо перевозить в наморднике и на коротком поводке.

Проезд животных оплачивается согласно действующему тарифу: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 37 рублей, в пригородном - зависит от дальности поездки: до 25 км – 37 рублей, 25-50 км – 74 рублей, 50 и более км – 111 рублей.

Провоз животного не должен создавать неудобств другим пассажирам.