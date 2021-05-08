РИАМО - 8 мая. В каждом районе Москвы установлены памятные знаки, монументы и памятники, посвященные Великой Отечественной войне, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Самый высокий военный памятник – монумент Победы - установлен на Поклонной горе. Его высота составляет 141,8 м – 10 см на каждый день войны. А у стен Кремля горит Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата.

В парке «Терлецкая дубрава» можно встретить памятник собакам, которые служили в военное время. Он появился в 2009 году. В этом районе находилась военная школа служебного собаководства.

Памятник маршалу Рокоссовскому находится в Богородском районе на востоке Москвы. Именно он командовал первым парадом победителей в историческом марше на Красной площади.

На Ленинском проспекте можно увидеть монумент «Героям-автомобилистам». Памятник создали скульптор Александр Рукавишников и архитектор Игорь Воскресенский.

В 2010 году в Лефортове установили памятник в честь трудового подвига простых московских рабочих, которые в военные годы снабжали солдат техникой и боеприпасами.

Если решающую роль в битве зачастую играли оружие и техника фабрик и заводов, то спасение многих жизней зависело от медицинских работников. Свыше 500 тыс. медсестер на фронтах Великой Отечественной выносили из-под огня раненых, помогали на операциях и ухаживали за бойцами в госпиталях.

У поликлиники №109, расположенной на улице Гурьянова, установлен памятник фронтовой медсестре. Он появился по предложению ветерана ВОВ Бориса Малинина. В бою под Ржевом молодая медсестра спасла ему жизнь, но сама погибла.

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