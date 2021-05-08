РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 мая. Пострадавший при пожаре в городском округе Мытищи Антон Годеев доставлен в городскую клиническую больницу Королева с термическими ожогами тела, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пожар произошел в здании автосервиса вечером 7 мая. Общая площадь пожара составила 225 кв. м. Здание не было оборудовано автоматическими системами противопожарной защиты. По предварительным данным, горение возникло в помещении производственного назначения, в результате взрыва при производстве работ.

«На месте пожара обнаружены тела 5 человек. Пол, личность, а также причина смерти устанавливаются. Один пострадавший Годеев Антон Сергеевич 1992 года рождения, доставлен в городскую клиническую больницу Королева с термическими ожогами тела», - говорится в сообщении.

Контрольно-надзорные мероприятия в отношении объекта не проводились. Документы на ввод в установленном порядке в эксплуатацию отсутствуют. Декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты, а также заключения о результатах независимых оценок пожарных рисков в ОНДиПР по Мытищам не поступали. Обращений или жалоб на неудовлетворительное противопожарное состояние указанного объекта защиты также не поступало.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Наиболее вероятной причиной пожара является взрыв газового баллона при проведении сварочных работ.

После полной ликвидации пожара запланировано проведение обследования места пожара с привлечением экспертов ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ МО».