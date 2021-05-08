РИАМО - 8 мая. В столице завершаются работы по второму этапу строительства электродепо «Нижегородское», готовность второго этапа составляет 95%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках этого этапа ведется обустройство коммуникаций и возведение энергетических объектов, таких как газовая котельная, тягово-понизительная подстанция, эстакада для инженерных коммуникаций, насосная станция и резервуар с запасом воды», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что из-за масштабности данного объекта, его расположения на территории бывшего завода, а также необходимости сноса большого числа неиспользуемых строений, возведение депо производится по этапам.

«Все работы по реконструкции электродепо планируется завершить до конца года», – отметил заммэра Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в рамках первого этапа был построен и введен административно-бытовой корпус.

«Одновременно ведутся работы по следующим этапам ввода электродепо. Так, готовность отстойно-ремонтного корпуса для подвижного состава оценивается в 35%, он возводится в рамках третьего этапа работ», – добавил Кравцов.

По его словам, в рамках третьего этапа планируется создать склад горюче-смазочных материалов, базу аварийно-спасательных служб, мотодепо, здание эксплуатирующего персонала, стрелочный пост, КПП с автоматизированными устройствами контроля входа и выхода и другие сооружения.

Электродепо «Нижегородское» возводится на территории бывшего завода по модернизации и строительству вагонов метро им. В.Е. Войтовича. Оно расположится между полосой отвода Курского направления железной дороги, шоссе Энтузиастов и Третьим транспортным кольцом.

В ходе проводимых работ часть цехов завода реконструируют и модернизируют, а еще возведут новые здания депо, оснастят объекты необходимым специализированным оборудованием, которое поможет в качественном обслуживании составов метрополитена.

В новом электродепо будут проводить текущий и капитальный ремонт вагонов Большой кольцевой линии, а также организуют ночной отстой и мойку поездов.

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