РИАМО - 8 мая. В настоящий момент в столице проживают 4095 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил заместитель председателя Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Если брать вместе с тружениками тыла, то 37 351 человек», - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

В этом году ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла выплатят единовременную материальную помощь ко дню Победы.

Размер выплат составляет от 10 до 25 тыс. рублей в зависимости от категории получателей.

Кроме ветеранов и тружеников тыла выплату получат инвалиды и участники войны, военнослужащие, которые проходили службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, награжденные орденами и медалями СССР за службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года.

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