РИАМО - 8 мая. В столице в субботу прогнозируется сильный дождь, он не достигнет рекордных значений, но может войти в топ-5 самых сильных за последние 70 лет, сообщается на сайте «Метеновости».

Дождь начался в городе во второй половине ночи в субботу. Сначала он прошел на юге столицы, а к 9 утра накрыл весь город.

В среднем в Москве за субботу выпало 7 мм осадков (почти 14% от месячной нормы). Причем на юге, юго-западе и западе города выпало до 9 мм осадков, в центре - 5 мм, в Зеленограде - 4 мм.

В Москве дождь будет идти до конца суток.

В последний раз такой ливень наблюдался в мегаполисе в канун Дня Победы в 2017 году, тогда за сутки впало 28 мм осадков.

В мае месячная норма осадков составляет 51 мм.

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