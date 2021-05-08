РИАМО - 8 мая. Комплексное благоустройство новой пешеходной зоны «Родина Павловопосадского платка» проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Прогулочный маршрут протянется от Привокзальной площади до Павловопосадской платочной мануфактуры. Для удобства жителей и туристов установят информационные указатели, откроют пункты проката велосипедов и велопарковки, кафе и сувенирные лавки.

Возле дома культуры «Октябрь» установят фонтан, новая зона отдыха появится у здания ЗАГС, обустроят скверы на пересечении улиц Герцена и Кирова, у Дома детского творчества. Для маленьких жителей Павловского Посада откроется зона для активного отдыха по улице Каляева.

«Больше всего жители замечают в нашей работе именно программы благоустройства. Парки, уютные дворы, скверы, набережные меняют облик наших городов. С 2015 года мы привели в порядок 406 больших общественных территорий», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в текущем году начинается программа благоустройства в Истре, зоны отдыха в Красноармейске. Еще пешеходная зона будет сделана у предприятия «Гжель» в Раменском, территории вокруг озера Бельское в Бронницах также будут облагорожены, будет наведен порядок.

«Начнем в этом году масштабное обновление Звенигорода. В 2022 году этому древнему городу исполняется 870 лет. Верее исполняется 650 лет - там мы продолжим восстанавливать исторический облик», - добавил губернатор.

В Ивантеевке началось благоустройство Первомайской площади вблизи ДК «Юбилейный». Здесь построят танцевальную зону, которая станет тематическим пространством для проведения городских фестивалей на открытом воздухе. Для зрителей организуют амфитеатры. От танцплощадки будут расходиться прогулочные аллеи.

Летом новое общественное пространство подойдет для катания на скейтах, роликах и велосипедах, зимой - на коньках. Танцевальную концепцию площади будет поддерживать фонтан с оригинальной технологией образования воздушно-парового облака.

Всего в этом году в Подмосковье запланировано благоустройство 62 объектов, 11 из них - победители Всероссийского конкурса создания проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.