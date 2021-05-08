РИАМО - 8 мая. В столице врачи вылечили от Covid-19 еще 2482 человека, всего инфекцию победили 1 006 542 пациента, сообщает московский оперштаб.

В Москве за минувшие сутки выявлено 2765 новых случаев заболевания, госпитализированы 1192 пациента.

Также за это время скончались 57 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Всего в городе умерли 18 779 человек.

Москвичам напомнили, что при любых симптомах простуды следует оставаться дома и вызвать врача.

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