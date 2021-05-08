РИАМО - 8 мая. В Москве за минувшие сутки подтвердили 2765 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в городе выявили 1 113 560 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках города, а также в выездных пунктах, которые работают в общественных местах.

За сутки на территории России зафиксировано 8329 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 370 пациентов, выздоровели 8255 человек.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 4 871 843 случая Covid-19, скончались 112 992 человека, врачи вылечили 4 488 615 пациентов.

Ранее министерство здравоохранения страны выпустило 11-ю версию временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению Covd-19. В данной версии в раздел по профилактике включили вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт», а из рекомендованных для лечения препаратов убрали гидроксихлорохин, при этом добавили иммуноглобулин человека.

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