РИАМО - 8 мая. Школьные дворы в столице планируется благоустроить, они должны быть открыты не только в учебное время для школьников, но и для местных жителей в неучебное время, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы запустили в этом году большую масштабную программу по реконструкции дворов. Каждый год будем наращивать эту программу. Поставим себе задачу, чтобы все школьные дворы выглядели классно», - сказал Собянин в видео, опубликованном на его персональном сайте.

Он подчеркнул, что школьные дворы, когда нет учеников (в вечернее время, в выходные дни, в каникулы), должны быть открыты для всех.

Мэр добавил, что при проектировании дворов нужно понимать, что они предназначены не только для школьников, но и для людей, которые проживают рядом. В том числе для горожан старшего поколения.

По его словам, во дворах нужно устанавливать разные тренажеры, так как на них занимаются и пожилые люди.