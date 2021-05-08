РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Волонтеры подмосковного Подольска передали вещи и посуду погорельцам, оставшимся без жилья, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске на улице Садовой 2 мая около 1:00 произошел пожар. Семья Киричковых осталась без жилья, одежды и средств к существованию. На данный момент глава семьи Алексей находится на квартире, выданной из резервного фонда, а жена и ребенок пока в больнице.

Много людей откликнулись на беду земляков и быстро собрали одежду и обувь. Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» оперативно отреагировало.

Были собраны и переданы посуда, постельное белье, полотенца, средства гигиены и другие вещи первой необходимости.